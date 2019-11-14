في ذكرى وفاته.. بوسي شلبي تزور قبر زوجها الراحل الفنان محمود عبدالعزيز.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مع حلول الذكرى الثالثة لوفاته، حرصت الإعلامية المصرية بوسي شلبي على زيارة قبر زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، بمقابر أم كبيبة بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية.

وقد ظهرت مجموعة صور للإعلامية المصرية وهي تجلس أمام قبر زوجها الفنان الراحل، وتقوم بقراءة القرآن على روحه، وقد غلب عليها طابع الحزن والتأثر.

وكانت الإعلامية المصرية بوسي شلبي قد أحيت ذكرى وفاة زوجها الراحل الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، والتي تحل يوم 12 نوفمبر.

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الإعلامية المصرية نشرت صورة جمعتها بزوجها الفنان الراحل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “مهما مرت السنين حبك في قلبي ملوش حدود لن أنساك.. الذكرى الـ 3 بحبك وحشتني أرجو الدعاء لزوجي الغالي”.

يذكر أن الفنان المصري محمود عبدالعزيز كان قد رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر عام 2016، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر 70 عاما.

ويعد محمود عبدالعزيز من أهم نجوم السينما المصرية، فقد قدم عدد من الأعمال المميزة ومنها : «الكيف، الساحر، العار، إعدام ميت، عذراء والشعر الأبيض».