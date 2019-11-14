ويل سميث يعيد فيلم «ماتريكس» في فيديو منزلي مع ابنه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

ربما كان أحد أكثر الأخطاء الفادحة في تاريخ النجم الأمريكي ويل سميث في هوليوود، هو رفض المشاركة في بطولة فيلم الخيال العلمي “ماتركس”، وهو الدور الذي خلّده الممثل كيانو ريفز عندما ظهر الفيلم لأول مرة في عام 1999.

في أحد منشورات Instagram هذا الأسبوع، كشف ويل سميث أنه في كل عام بمناسبة عيد ميلاد ابنه تري، سيطلق الثنائي “حلقة” من فيلم منزلي يطلق عليه “The Treytrix”.

يشتمل منشور Instagram على لقطات من الأفلام المنزلية، تكتمل بتسلسل أكشن وحوار سريع وتأثيرات خاصة جبنية، مؤكدًا أن هذه أعظم الطرق المطلقة لقضاء بعض الوقت مع العائلة”.

في السياق، من المحتمل أن يكون ويل سميث من غرب فيلادلفيا قد رفض “ماتركس” في أواخر التسعينيات، لكنه انتهز الفرصة في الوقت الحالي لتصوير الفيلم مع الفيلم مع ابنه تري.

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بعد خمس سنوات من إطلاق الفيلم، أخبر سميث المجلة الأمريكية Wired أنه “لم يكن ذكيًا بما يكفي” كممثل للتعامل مع الفيلم كما فعل ريفز Reeves. واعترف أنه كان قد افسد الأمر وأن ريفز كان الخيار الأفضل.

كشف سميث في وقت سابق بمقطع فيديو على YouTube أنه عرض عليه دور البطولة في فيلم Neo، الشهير لعام 1999.

ومع ذلك، لم يكن سميث متأكدًا مما يجب أن يصنعه الفيلم بعد اجتماع غير عادي في الملعب، وحذر من تمثيله في فيلم خيال علمي آخر، في نهاية المطاف، رفض سميث الجزء الذي أعطى بعد ذلك إلى كيانو ريفز.

أصبح Matrix فيلمًا رائدًا، ومن المقرر أن يصنع جزء جديد في السنوات المقبلة. كما سيضم Matrix 4 أيضًا ريفز، بالإضافة إلى النجمة وبطلة الأجزاء السابقة كاري-آن موس Carrie-Anne Moss، مع عودة الثنائي إلى عالم Zion وThe Matrix.