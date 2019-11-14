بلقيس تنافس سحر الورود في جلسة تصوير حديثة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خضعت الفنانة اليمنية بلقيس لجلسة تصوير مميزة، بعدسة المصورة فطيمة صهوان.

بلقيس أطلت في الجلسة بقفطان أنيق باللون الزيتوني، من تصميم صوفيا بن يحيى، وتركت شعرها منسدلا على كتفها في تسريحة مميزة بلمسات مصفف الشعر رافي فازا، وتزينت بمكياج ترابي قوي وضعته لنفسها.

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الفنانة اليمنية ظهرت في بعض صور الجلسة، وهي جالسة على أرجوحة مزينة بالكثير من الورود، والتي نافست سحرها بإطلالتها الجذابة.

وكانت الفنانة اليمنية بلقيس قد أحيت مؤخرا حفل زفاف ابنة وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن العويس، وحرصت على مشاركة الفانز بصور استعراضية لإطلالتها من كواليس الحفل.

بلقيس خضعت لجلسة تصوير قبل صعودها على مسرح حفل الزفاف، ظهرت فيها بطلّة شديدة الرقي، حيث بدت مرتدية فستان وردي طويل ذو تطريزات براقة، حمل توقيع مصممة الأزياء زينة زكي، كما تزينت بطقم مجوهرات ماسية ضاعف بريقها، وهو الـ«لوك» الذي وصف الفانز بلقيس فيه، بالأميرة.