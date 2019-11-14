الفنانة العراقية سعاد سلمان تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب وزنها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت سعاد سلمان لموقف محرج على الهواء، بسبب وزنها الزائد.

فخلال إحدى حلقات برنامج “صباح الكويت” الذي يعرض على قناة “سكوب” وتشارك في تقديمه سعاد سليمان والإعلامية الكويتية نادية المراغي، تلقت مكالمة هاتفية من معجب طالبها بالخضوع لحمية غذائية لخسارة وزنها.

المتصل قال لسعاد: “ممكن تسوين رجيم علك تفرحين قلبي”، الأمر الذي أحرجها بشدة، فردّت متأثرة: “أنا أخضع لحمية غذائية بالفعل ووزني قل عما سبق”.

زميلتها الإعلامية نادية المراغي سارعت بالرد عليه، وأكدت أن هذا أمر شخصي لسعاد ولا دخل لأحد به، وإنّ الجمهور الكويتي يحبها وهي بوزنها هذا، قائلة: “كلنا نحبها وهي حلوة ودبة”.

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فيما تعرضت نادية المراغي للانتقاد بسبب وصفها لزميلتها بـ”الدبة”، حيث اعتبر البعض أنها تسببت بإحراج سعاد أكثر من المتصل نفسه.

وسعاد سلمان ممثلة عراقية تعيش في الكويت وتحسب على دول الفن الخليجي اشتهرت بالأدوار الكوميدية والشريرة.

ولدت سعاد في الكويت لأب عراقي من أصل سعودي من بريده وأم عراقية تحمل الجنسية السويدية، وهي الأخت الكبرى للفنانة شهد سلمان وأم الممثلة المعتزلة “العنود ” التي تخرجت من المعهد العالي للفنون قسم إخراج وتمثيل .

شاركت سعاد سلمان في الثمانينات في مسرح الشباب مع المخرج عبد الله عبد الرسول لكن انطلاقتها الفعلية كانت بداية التسعينات حيث قدمت عدة أعمال في التلفزيون أولها مع الفنان طارق العلي.