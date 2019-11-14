تعليق طريف لهيثم شاكر على خطة معجبة للزواج منه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت إحدى معجبات الفنان المصري هيثم شاكر عن مخططها للزواج منه.

الفتاة كتبت، على موقع “تويتر”: “صباح الخير الخطة كالأتي هصاحب هيثم شاكر ويقعد يغنيلي لحقتيني في العربية شهر وبعد شهر نفركش”.

وأضافت: “واقعد اسمع عليه كنت مداويني وأنا بعيط وبعدها يصالحني ونعمل فرحنا ف دار الدفاع الجوي القاعة الكبيرة”.

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الفنان المصري رد على هذه الخطة بتعليق طريف، حيث اقترح إقامة الزفاف في قاعة أقل في التكلفة، قائلا: “وليه المصاريف إحنا نعمله في قاعة اللؤلؤة أشيك”.

وكان الفنان المصري هيثم شاكر قد أحيا مؤخرا حفلاً غنائيا ضخما داخل نادي الزهور بمدينة نصر بالقاهرة، تحت رعاية صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة الفنانة اللبنانية نيكول سابا، بحضور الآلاف من الأعضاء وأسرهم من مختلف الأعمار.

وقدم الفنان هيثم شاكر فقرته الغنائية وسط هتافات الجمهور، وقد أشعل الحفل بالكثير من أغاني ألبومه الجديد “معرفة قديمة”، كما قدم عدد من أغانيه القديمة، وقد تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.