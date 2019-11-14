درة تتألق بالأبيض في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير حديثة، بعدسة المصور الفوتوغرافي يوسف طايع.

الفنانة التونسية تألقت في الجلسة بفستان أبيض طويل منفوش من أسفل، ومزين بالريش، من ماركة Dolce & Gabbana.

درة تزينت بمكياج ترابي قوي، وأسدلت شعرها على ظهرها في تسريحة مميزة بأنامل مصففة الشعر نجوى، في إطلالة من تنسيق الإستايلست يمنى مصطفى.

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الفنانة التونسية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “ليس لديك أي فكرة عما يتعامل معه الناس في حياتهم الشخصية، لذلك فقط كن لطيفا، الأمر بهذه البساطة”.

وكانت الفنانة التونسية درة قد كشفت مؤخرا أسباب عدم زواجها حتى الآن، حيث أرجعت السبب إلى “النصيب”، مؤكدة أنها لا تعتبر أن الزواج قرار، لكنه نصيب فقط، وأنها عندما تجد الشخص المناسب والظروف المناسبة ستقدم على هذه الخطوة.

درة اعترفت لأول مرة إنها ارتبطت أكثر من مرة بعلاقات خطوبة لكنها لم تصل للزواج، قائلة: “كل مرة الموضوع بيقف عند نقطة معينة وبيبوظ ومعرفش إيه السبب، في حاجة بتحصل أنا مش عارفة إيه هي، إما بتكون ظروف أو الشخص مش مناسب”.