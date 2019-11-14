تعليقات أصالة على المسرح تعزز أنباء انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة السورية أصالة، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 بدار الأوبرا المصرية.

أصالة تفاعلت مع الجمهور خلال الفواصل بين الأغنيات، وفسر البعض كلماتها على أنه تلميح بانفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

الفنانة السورية قالت ردا على سيدة قالت لها يا أصالة يا قوية: “طول عمري أرى نفسي سيدة ضعيفة، ويكفي ما حدث لي مؤخرا”، إلا أنها انتبهت لكلامها فتوقفت عن سياق حديثها، قائلة: “بقالي شهر ونص بعمل بروفات للحفل مع هاني فرحات لدرجة إني بأكله طيلة تلك الفترة”.

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وأضافت: “المايسترو هاني فرحات طلب مني قبل الحفل، عدم الحديث مطلقًا خلال فواصل الأغنيات”، وقدمت الشكر لنجلها خالد ووالدتها عزيزة وابنتها شام ولم تتطرق مطلقا إلى زوجها.

كما قالت قبل غنائها لأغنية “أنا حبك”، إنها لا تعبر عنها مطلقًا، كما قدمت كلا من أغنية “بعدك عني” كلمات أحمد شتا والحان زياد الطويل، وأغنية “مبقاش سر” كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم.

يذكر أن أصالة، رفضت إجراء أي حوارات أو مقابلات تلفزيونية، و تُعد هي الفنانة الوحيدة التي شاركت في المهرجان ورفضت إجراء حوار مع النشرة الخاصة بالمهرجان.