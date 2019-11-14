لماذا رفض رامي جمال الظهور في برامج تلفزيونية بعد الإعلان عن مرضه؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري رامي جمال، عن سعادته بالدعم الكبير الذي وجده من قبل نجوم الوسط الفني، وجمهوره بعد إعلانه إصابته بمرض “البهاق”.

رامي جمال، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “الحمد لله أولًا واخيرًا أنا عاوز أقول كلام كتير عن اللي شوفتو منكم كلمة شكرًا قليلة على مشاعركم وعلى رقي كلامكم وعلى الوقت اللي ضيعتوه علشان تحسنوا الصورة المظلمة اللي كانت في عيني”.

وأضاف: “أنا بقيت شايف الإبتلاء ده هدية من ربنا علشان أشوف الحب ده والله دموعي مبتقفش وأنا بشوف كلامكم أوعو تبخلوا على أي حد بدعم نفسي اللي دعمتوني بيه إحساس الحب بينور الدنيا بيرجع الروح والأمل اللي انتو عملتوه ميتقدرش ثانيًا عاوز أشكر زملائي الفنانين على كل كلمة حلوة وكل دعم شفتو هي دي الروح اللي نفسي تفضل موجودة مش بس بعد المرض ولا الوفاة الكلام الحلو قولوه على طول ليا ولغيري بيفرق جدًا الحب بيغير الضلمة لنور ثالثا لكل القنوات اللي بتحاول تتواصل معايا من إمبارح علشان تطمن عليا بشكركم جدًا بس أنا كتبت البوست ده علشان أنهي حمل على قلبي مش علشان أبقى تريند”.

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وتابع: “بشكركم طبعا بس أتمنى لما تقرروا تستضيفوني يبقى على عمل فني مش مرض مقدر شغلكم طبعا بس أنا مش قابل فكرة مريض أنا الحمد لله اتأكدت بكلام الناس إني مش خايف ومش هترفض فبلاش أي حاجة تتفهم غلط، شكرًا على اهتمامكم ومقدرو وأشوفكم في لقاءات فنية بعد نزول ألبومي ده افضل نفسيًا كتير ليا ومفيش مانع ساعتها نتكلم عن أني إزاي اتعايشت بيه وهتعايش بيه لو ليا عمر الحمد لله على الإبتلاء الحمد لله على حبكم ودعمكم ده دين هعيش بيه خلصتوني من سجن كنت عايش بيه كنت بصحى قبل ما أغسل وشي أعد البقع وأشوفها زادت وألا لا النهاردة صحيت نزلت وحبيت المحنة اللي ورتني قلوبكم ورتني قلوبكم وجمالها شكرًا من قلب قلبي”.

يذكر أن رامي جمال، كان قد كشف إصابته بمرض “البهاق”، وأنه يفكر في اعتزال الفن بسبب ذلك المرض، أو أن يتقبله الجمهور بهذا الشكل.