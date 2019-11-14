رانيا يوسف تتحدّى الجمهور: اشتموني وانتقدوني.. فماذا تُحضّر لهم؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنانة المصرية رانيا يوسف، أصبح لديها مناعة من الانتقادات التي تتعرّض لها من جمهورها والتي يصل بعضها إلى "الشتائم"، حيث أطلقت رانيا يوسف تصريحًا صادمًا أظهر أنها أصبحت غير مهتمة لما يقوله المتابعون بشأن جرأة إطلالاتها في الفترة الأخيرة.
ووجّهت رانيا يوسف في تصريحات تلفزيونية رسالةً إلى جمهورها طلبت فيها أن يشتموها سواءً في إطلالاتها أو انتقاد أعمالها الفنية فقالت: "أتمنى أعمالي تعجبكم وتشتموني وتنتقدوني أعملوا اللي انتوا عاوزينه أنا ما عنديش مشكلة".
وبحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد تم اتهام رانيا يوسف بأنها أصبحت شخصية "باردة" لا يُهمها أحد ولا تكترث بما يقوله الجمهور عنها من انتقادات.
وتأتي تصريحات رانيا يوسف قبل أسبوع من انطلاق الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي والذي شهدت دورته الماضية التي أُقيمت في نوفمبر من عام 2018 بداية الإثارة للفنانة، والظهور بفساتين جريئة، حيث شهد حفل ختام المهرجان إطلالتها بفستان أثار جدلًا واسعًا، وتسبّب في إحالتها للمحاكمة، ولم تهدأ موجة الغضب ضد رانيا يوسف سوى بعد أوّل ظهور إعلاميّ لها وتقديمها الاعتذار للشّعب المصريّ.
وربما تكون تصريحات رانيا يوسف قبل انطلاق المهرجان بداية لتحضيرها مفاجأةً قد تساهم في إثارة الجدل ضدها مجددًا خاصةً أنها لم تتعلم من خطأ مهرجان القاهرة واستمرت في الظهور بإطلالات جريئة سواءً في فعاليات فنية أخرى وآخرها مهرجان الجونة السينمائي أو ظهورها بملابس مكشوفة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعد تصريحات الفنانة المصرية رانيا يوسف، محل تناقض لنفسها كونها قد كشفت أنّ أصعب المواقف التي واجهتها في حياتها هي الانتقادات التي أُثيرت ضدّها بسبب فستانها في مهرجان القاهرة السينمائيّ في دورته الماضية، لافتةً إلى أنّها لم تستطعْ أنْ تتخطّى هذا الموقف.
يُشار إلى أن رانيا يوسف تواصل خلال الفترة الجارية تصوير مشاهدها في فيلمها السينمائي الجديد "صندوق الدنيا"، والذي يدور حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددًا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة ويشاركها البطولة خالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبد الله وعمرو القاضي وأحمد كمال ومن تأليف وإخراج عماد البهات.
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