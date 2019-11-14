شكرا لقرائتكم خبر عن رويدا عطية تختار لبنان لتصوير أغنيتها الجديدة "حد تانى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة السورية رويدا عطية لتصوير فيديو كليب جديد لها بعنوان "حد تاني" وهي من كلمات على المولي، وألحان فضل سليمان، وتوزيع الموسيقي ايلي نستا، ومن المقرر أن يتم تصويرها في الأيام المقبلة بلبنان.
ومن أشهر أغانى رويدا منها أغنية "بلدى" التي قدمتها أخيرا ولاقت أصداؤها لدى المغتربين فى الخارج، و"على ألمانى" و"لهجر قصرك" و"ع العين موليتين" و"ع الندى"، و"شو سهل الحكى".
يذكر أن أخر أعمال رويدا عطية كليب "كيفك يا حب" وهي من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع الموسيقى رامي رئيس.
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