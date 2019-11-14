شكرا لقرائتكم خبر عن راشد ماجد يحيى حفلا غنائيا بعنوان :ليلة السندباد" فى موسم الرياض 22 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب راشد ماجد يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر حفلا غنائيا، تحت عنوان "ليلة السندباد"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتى ترعاه الهيئة العامة للترفيه.
ومن المقرر أن يقدم راشد عددا من الأغاني: "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل، ماجاني النوم، عيد النظر، أبشر، المسافر، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيري تلون، اسقني حب، قم قم" وغيرها.
يذكر أن راشد الماجد الذي بدء مسيرته الفنية عام 1984 استطاع أن يحقق شعبية جارفة في الوطن العربي، و من أبرز أعماله " ويلو " و" عطاشى " و " يا كل عمري " و" يا قلبي " و غيرهم .
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