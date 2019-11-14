شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات ملتقى شباب أكاديمية الفنون الثانى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أكاديمية الفنون بدء فعاليات ملتقى شباب أكاديمية الفنون فى دورته الثانية وذلك برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف زكى رئيس الملتقى والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الملتقى والدكتورة أمانى سعد مقرر الملتقى فى الفترة من 16 :21 من نوفمبر الجارى.

يذكر أن الدورة هذا العام تقام تحت شعار "الشباب وحوار الإبداع" حيث يشارك كل طلاب الأكاديمية فى الفعاليات المختلفة والتى سوف تقام على مدار أسبوع كامل بشكل يحقق الهدف الأساسى للملتقى وهو تكاملية الفنون بحيث يعتاد الطلاب جمع مهاراتهم فى عمل فنى واحد يجسد إبداعاتهم ومواهبهم.

جدير بالذكر، أن جدول الملتقى هذا العام يذخر بالعديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة ما بين حفلات موسيقية وعروض فنية ومعارض تشكيلية، وندوات ثقافية ونقدية.