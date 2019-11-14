شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى يقدم "وحشتونى".. بعد نجاح "ملطشة القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح نصر محروس، برومو أغنية "وحشتونى" للمطرب مصطفى شوقى استعدادا لطرح الأغنية كاملة خلال أيام، بعد النجاح الكبير الذى حققاه بعد تعاونهما فى أغنية "ملطشة القلوب".

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واقتربت أغنية "ملطشة قلوب" للمطرب مصطفى شوقى من تحقيق 6 ملايين مشاهدة، إذ نالت إعجاب جمهور مصطفى فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع الموسيقى رامى سمير، وميكس وماستر هانى محروس.

وقال مصطفى شوقى، لـ ”الخليج 365”، إنه سعيد جدا بنجاح أغنية "ملطشة قلوب" وحصولها على ترند رقم واحد على يوتيوب فى العالم العربى ومصر، وهذا فاق توقعاتى، وأتمنى أعمالى الغنائية تنال إعجاب جمهور بشكل مستمر.

"ملطشة القلوب" هى أول أغانى "فرى ميكس 5"، التى يعود بها نصر محروس، بعد 14 عامًا لطرح سلسلة ألبومات الشهيرة، والتى شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسنى، وشيرين، وخالد عجاج، وبهاء سلطان، وغيرهم.