شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب يعيش حالة من النشاط الفنى بألبوم وكليب الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش النجم حسام حبيب حالة من النشاط الفنى المكثف خلال الفترة الحالية إذ يعكف على اختيار أغانى ألبومه الجديد بمشاركة عدد من أصدقائه المقربين من الشعراء والملحنين وذلك لإطلاق الألبوم فى موسم صيف 2020 . كما وقع اختيار حبيب على أغنية جديدة بعنوان "متغير" حيث من المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام القليلة القادمة خارج مصر لتكون مفاجأة خاصة لمحبيه.

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