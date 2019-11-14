شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الجزء الثانى من فيلم Frozen فى السعودية 28 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركة ديزنى الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن Frozen، في السعودية يوم 29 نوفمبر المقبل، ويعتبر الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح في 19 نوفمبر من عام 2013.
وكان قد حصد الجزء الأول Frozen من السلسلة وقت عرضه عددًا كبيرا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» وغيرها من الجوائز.
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