شكرا لقرائتكم خبر عن الأخوان روسو يوثقان منافسة مارفل وDC في مسلسل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الأخوان أنتوني وجوزيف روسو، لكتابة مسلسل جديد يوثق المنافسة الشرسة التي خاضتها شركة مارفل للإنتاج الفني والسينمائي ونظيرتها شركة DC على مدار العقود الماضية.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فان الاخوان اللذان خاضها العديد من الأعمال الشهيرة مع شركة مارفل كان آخرها سلسلة أفلام Avengers، يعملنا على توثيق المنافسة الشرسة التي خاضتها الشركتان في مسلسل درامي جديد.

ومن المقرر ان يشهد المسلسل الجديد، تطور الكتب المصورة والكاريكاتير التي سردت عالم الأبطال الخارقين منذ البداية وحتى أخر فيلم عرض لهما وهو فيلم Avengers: Endgame الذي حطم الأرقام القياسية في عالم الإيرادات.

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وسيضم العمل الدرامي الجديد، تفاصيل الفيلم الكوميدي الذي عرض في عالم السبعينات عن سوبر مان وسبايدر مان، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قصص الشركتان في ضم الشخصيات الخارقة المعروفة في عالم الأبطال الخارقين.