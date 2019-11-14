شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أداء مبهر للفنان يحيى الفخرانى فى مشهد من "الملك لير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر النجم يحيى الفخرانى أداءه البارع فى أحد مشاهد مسرحية "الملك لير" جمعه بالفنان محمد فهيم، عبارة عن أغنية بعنوان "اضحك وغنى كل يوم" نشرتها الصفحة الرسميه لـ"كايرو شو" .

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وعادت أسرة مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخران، إلى القاهرة أمس الثلاثاء، بعد انتهاء عروضهم فى موسم الرياض والتى استمرت لأربعة أيام، وذلك فى ثانى جولات المسرحية الخارجية بعد مشاركتها الناجحة فى موسم جدة الترفيهى، وتم تحديد يوم الجمعة 22 نوفمبر للعرض مجددًا فى القاهرة وتحديدا بالتجمع الخامس.

يشارك فى بطولة الملك لير إلى جانب الفنان يحيى الفخرانى النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقى وريهام عبد الغفور وهبة مجدى ومجدى كامل ونضال الشافعى وأحمد عزمى وأحمد فهيم وأيمن الشيوى وناصر سيف وحمادة شوشة، من إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردان والدهما الذى لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.