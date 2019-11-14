بالفيديو| ابنة يونس شلبي تهديه هذه الأغنية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استضاف الإعلامي حسام المراغي في برنامج "شارع النهار"المعروض على قناة "النهار" ‏عائلة الفنان الراحل يونس شلبي، وتحدثت زوجته وابنته عن ذكرياتهما معه.

وقالت سارة يونس شلبي، ابنة الفنان الراحل، إن والدها كان أب لطيف، طيب، كطفل لا يعرف ‏الكآبة، ولم يقيدهم بأوامر أو يجبرهم على القيام بأشياء لا يريدونها، بل إنه كان يصطحبهم بنفسه إلى أماكن ‏الخروج والتنزه فيما كانت والدتهم هي من تقول "لا".‏

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وكشفت سارة أن والدها كان يكره الصوت العالي والشقاوة وعدم المذاكرة، وأن هذه الأشياء هي التي كانت ‏تغضبه من أولاده، كما أكدت أنه لم يكن يرحب بدخول أي من أولاده إلى الوسط الفني، لأن مجال الفن مشقة ‏على الفنان الذي يتعب في عمله فلا يهنأ ولا يرتاح.‏

أهدت سارة يونس شلبي أغنية "تملي في قلبي" للفنان محمد فوزي، إلى والدها وقالت إنها كانت تغنيها له ‏دائمًا في حياته، وكان يسعد بها.