بالفيديو| ابنة يونس شلبي تهديه هذه الأغنية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
استضاف الإعلامي حسام المراغي في برنامج "شارع النهار"المعروض على قناة "النهار" عائلة الفنان الراحل يونس شلبي، وتحدثت زوجته وابنته عن ذكرياتهما معه.
وقالت سارة يونس شلبي، ابنة الفنان الراحل، إن والدها كان أب لطيف، طيب، كطفل لا يعرف الكآبة، ولم يقيدهم بأوامر أو يجبرهم على القيام بأشياء لا يريدونها، بل إنه كان يصطحبهم بنفسه إلى أماكن الخروج والتنزه فيما كانت والدتهم هي من تقول "لا".
وكشفت سارة أن والدها كان يكره الصوت العالي والشقاوة وعدم المذاكرة، وأن هذه الأشياء هي التي كانت تغضبه من أولاده، كما أكدت أنه لم يكن يرحب بدخول أي من أولاده إلى الوسط الفني، لأن مجال الفن مشقة على الفنان الذي يتعب في عمله فلا يهنأ ولا يرتاح.
أهدت سارة يونس شلبي أغنية "تملي في قلبي" للفنان محمد فوزي، إلى والدها وقالت إنها كانت تغنيها له دائمًا في حياته، وكان يسعد بها.
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