لاميتا فرنجية بحنة عربية ونرمين ماهر في برج القاهرة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: مي عز الدين نشرت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة. نسرين أمين نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من حمام السباحة بأحد الفنادق بمدينة أسوان. نرمين ماهر نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من "المطعم الدوار" ببرج القاهرة. مجدي كامل نشر الفنان مجدي كامل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة الفنان نضال الشافعي، من العاصمة السعودية الرياض. نسرين طافش Advertisements نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كلاسيكية أنيقة. لاميا فرنجية نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تتناول القهوة العربية وتضع "حنة" على كفها. شمس نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان بيج قصير. سارة نخلة نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أنيق. ديانا حداد نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها بإطلالة طبيعية دون مكياج. دنيا بطمة نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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