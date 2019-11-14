ممنوع لمن أقل من 15 عاما.. تفاصيل أول حفل لشيرين بمصر بعد غياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

بعد غياب ما يقرب من عامين عن ساحة الحفلات في مصر، تعاقدت الفنانة شيرين عبدالوهاب على إحياء الحفل المقام بمركز المنارة يوم الجمعة 30 ديسمبر المقبل.

ويقام الحفل على طريقة حفلات مسرح برودواي الاستعراضية، ومن المقرر أن يكون الحضور بالملابس الرسمية.

وقسمت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل إلى 4 فئات هي 400، 800، 1000، 1500، على أن يتم الحجز عبر إحدى المنصات الإلكترونية، كما أكد منظمو الحفل أنه ممنوع الحضور لأقل من 15 عاما.

ويعد الحفل هو الأول الذى تحييه شيرين بعد فترة غياب طويلة عن مصر وابتعادها عن إحياء الحفلات عقب الأزمات التي تعرضت لها وأنباء اعتزالها.