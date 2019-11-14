محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:
بعد غياب ما يقرب من عامين عن ساحة الحفلات في مصر، تعاقدت الفنانة شيرين عبدالوهاب على إحياء الحفل المقام بمركز المنارة يوم الجمعة 30 ديسمبر المقبل.
ويقام الحفل على طريقة حفلات مسرح برودواي الاستعراضية، ومن المقرر أن يكون الحضور بالملابس الرسمية.
وقسمت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل إلى 4 فئات هي 400، 800، 1000، 1500، على أن يتم الحجز عبر إحدى المنصات الإلكترونية، كما أكد منظمو الحفل أنه ممنوع الحضور لأقل من 15 عاما.
ويعد الحفل هو الأول الذى تحييه شيرين بعد فترة غياب طويلة عن مصر وابتعادها عن إحياء الحفلات عقب الأزمات التي تعرضت لها وأنباء اعتزالها.
كانت هذه تفاصيل خبر ممنوع لمن أقل من 15 عاما.. تفاصيل أول حفل لشيرين بمصر بعد غياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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