بالفيديو: مدونة خليجية شهيرة تطلب من متابعيها تعليم أولادهم الأدب

أثارت المدونة وخبيرة الجمال والفاشينيستا الكويتية فوز الفهد ضجة كبيرة بعدما نشرت فيديو جديد لها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبدت فيه بكامل جمالها وأناقتها وأطلقت موجة واسعة من التعليقات التي تراوحت بين الإعجاب والانتقاد.

ولفتت الانتباه بردها على أحد المتابعين الذي تغزل بها بطريقة أزعجتها. وكتبت: “شفيهم علي الي شنبهم مخوضر؟”. وأضافت: “علموا أولادكم الأدب”.

ويشار إلى أن الفنانة تعرضت في وقت سابق للانتقادات بعدما ارتدت فستاناً باللون الأحمر الزاهي أظهر إحدى ركبتيها.

وأشار بعض المعلقين إلى أن لون الركبة أسود فيما لفت آخرون إلى أن لون الفستان الأحمر يليق بها إلى حد كبير جداً.