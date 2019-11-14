هند صبري تزور مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش

بدأت النجمة هند صبري بالأمس زيارتها إلى مخيمات اللاجئين الروهينجا في مدينة كوكس بازار في بنجلاديش، والتي سوف تستمر حتى يوم السبت القادم الموافق 16 نوفمبر الجاري.
وتعتبر هذه هي الزيارة الميدانية الأولى التي تقوم بها هند صبري خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ تعيينها كسفيرة للنوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي في عام 2010.
يشار إلي أن مخيمات كوكس بازار، يعيش فيها ما يقرب من مليون لاجئ روهينجي في وكان أغلبهم قد وصل من ميانمار منذ عامين، ويدعم برنامج الأغذية العالمي الاحتياجات الغذائية لثمانين بالمائة من سكان المخيم من خلال تقديم المساعدات الغذائية المباشرة إلى جانب تقديم القسائم الإلكترونية.
وقد عمل البرنامج على توسيع
وسوف تلتقي هند صبري، التي تهتم بدعم القضايا الإنسانية وخاصة الجوع حول العالم، خلال زيارتها ببعض الأسر من لاجئي الروهينجا وسترى بنفسها كيف يعمل البرنامج مع شركائه لدعم هذه الأسر.
وكانت هند صبري قد زارت من قبل العمليات التي ينفذها البرنامج في مصر، وتونس، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا لتسلط الضوء عليها.
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