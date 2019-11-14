حسام حبيب يعود بقوة بـ "كليب وحفلة وألبوم"

يعود الفنان حسام حبيب إلى جمهوره بقوة، حيث يعيش حاليًا حالة من النشاط الفني المكثف.

ويعكف حبيب على إختيار أغاني ألبومه الجديد، كما يتعاون من خلاله مع مجموعة متميزة من الشعراء والملحنين والموزعين، من والمقرر طرح الألبوم في صيف 2020.

وفاجأ الفنان حسام جمهوره بتصوير كليب أغنيته الجديدة،

والتي تحمل أسم ""، والمقرر البدء في تصويرها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن ناحية آخرى يستعد الفنان حسام حبيب لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك في نهاية شهر نوفمبر الجاري، بإحدى الجامعات الكبرى بمحافظة القاهرة.

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فيديو.. حسام حبيب يطرح ألبوم "فرق كتير"

يذكر أن الفنان حسام حبيب طرح سابقًا ألبوم بعنوان "فرق كتير"، ويضم الألبوم على 11 أغنية من أبرزهم: "كل ما أغني"، "هو حبيبي"، "شايف نفسي فيك"، "في كلام"، "أوعي".

وحقق الألبوم نجاحًا باهرًا منذ طرحه بجميع الأسواق، كما حقق نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب، حيث حاز على ملايين المشاهدات، كما نال على إعجاب الجمهور، بشكل كبير.