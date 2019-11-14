رجل الأعمال المصري سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته في حفل أسطوري استمر 3 أيام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، بزفاف ابنته تايا، بحفل أسطوري أقيم على مدار 3 أيام في الجونة.

تايا، ابنة سميح ساويرس، تألقت خلال الحفل بفستان أبيض مُحتشم، بأكمام شيفون، منفوش قليلًا، وطرحة شيفون تقليدية من التُل.

وتم الاحتفال داخل كنيسة العذراء، وحرصت تايا على ارتداء كاب قصير أبيض، على الفستان، وفقًا لطقوس وتقاليد عقد الإكليل، كما ارتدى زوجها “كاب” طويل مُشابه تمامًا، حمل نفس التصميم، مع التيجان الذهبية، التي ارتداها الثنائي أيضًا.

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واكتفت ابنة رجل الأعمال، بالأقراط الألماسية البسيطة، مع المكياج الهادئ تمامًا الذي أبرز ملامحها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.

وبعد عقد الإكليل، أقيم حفل الزفاف في القاعة التي أنشأها رجل الأعمال خصيصًا لحفل زفاف ابنته، داخل الفندق.

ويعد هذا اليوم هو الثالث من الاحتفالات، حيث احتفل رجل الأعمال بابنته على مدار ثلاثة أيام متتالية، ، حيث احتفل العروسان وسط أصدقائهما، داخل الصحراء، ووسط الأجواء البدوية، فارتدى العروسان الزي البدوي وتراقصا على الطريقة البدوية.

في حين نظم رجل الأعمال نجيب ساويرس، مأدبة غداء كبيرة للضيوف الذين قدموا لحفل الزفاف، وذلك داخل فندق “لا ميزون بلو”.

وقدم المطرب “أبو” عددا من الأغاني، خلال حفل الزفاف، بالإضافة إلى مغني الراب الأمريكي فرنش مونتانا، وحضر الحفل عدد كبير من الشخصيات العامة في المجتمع.