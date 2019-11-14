- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لاحظ عدد كبير من جمهور الفنان المصري هاني رمزي خسارته للكثير من وزنه خلال الفترة الماضية.
هاني كشف أنه خسر ما يقرب من 22 كيلو جرام من وزنه، وذلك عن طريق ممارسة الرياضة والخضوع لرجيم قاسي بنظام غذائي محدد.
الفنان المصري أضاف، في لقائه ببرنامج “عرب وود”، إنه حتى في يوم كسر الرجيم لا يفرط في تناول الطعام مثلما يفعل البعض.
ومن ناحية أخرى، كشف الفنان هاني رمزي، خلال البرنامج، أن هناك سيدة حاولت الإيقاع بينه وبين زوجته، واتصلت بها لتشككها في تصرفاته.
وتابع إن هذه السيدة أخبرت زوجته أن هناك مصادر أخبرتها أنه يرافق سيدة كل يوم ويذهب معها إلى أحد المنازل بالتجمع الخامس.
أما عن رد فعل زوجته، قال إنها دخلت في نوبة ضحك قوية بعد هذا الكلام لأنها هي نفسها المرأة التي تذهب معه إلى التجمع الخامس يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني رمزي: خسرت 22 كيلو جرام بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.