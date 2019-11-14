مايا دياب تتألق في حفل طابا بحضور كبير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيت الفنانة اللبنانية مايا دياب واحدة من أقوى السهرات الغنائية داخل احد الفنادق الكبرى بمدينة طابا السياحية، وذلك وسط حضور عدد كبير من جمهورها ومحبيها.

وكان في استقبال الفنانة اللبنانية بمجرد وصولها إلي الحفل، منظم الحفل هاني حسن، وصعدت علي المسرح وسط صيحات وتصفيق الحضور ثم قدمت باقة كبيرة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير بين الحضور.

الحفل استمر حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي وسط أجواء من الفرح والسعادة، وقام الجمهور بالتقاط الصور التذكارية مع مايا دياب.

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وكانت المطربة اللبنانية مايا دياب قد وافقت مؤخرا على المشاركة في مسرحية “لوكاندة الأوباش”، التي سيتم عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

ويشارك في بطولة “لوكاندة الأوباش”، كل من الفنان ماجد المصري، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير.

وكان آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية “يابا يابا”، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، بعدما تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع موديرمنير، والكليب من إخراج كريستال يونس.