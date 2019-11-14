لوك ريهام حجاج الجديد يثير خلافًا بين جمهورها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشفت الفنانة المصرية ريهام حجاج عن لوك جديد لها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ريهام ظهرت في شكل جديد مختلف، حيث قصت شعرها الأشقر على الطريقة الكيرلي، بينما وضعت عدسات لاصقة، وماكياج صاخب.

الفنانة المصرية علقت قائلة: «في حب كل البنات اللي شعرهم كيرلي قمرات».

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لوك ريهام حجاج أحدث خلافا بين جمهورها، فالبعض اعتبره لا يليق بها، بينما أكد آخرون أن الشعر الكيرلي جميل عليها.

يشار إلى أن ريهام حجاج عرض لها مؤخرًا مسلسل “كارمن”، بطولة ولاء الشريف، ومحمد مهران، ومحمد مرزبان، وعمر ‏الشناوي، وشيرين، تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت.

الفنانة المصرية تزوجت منذ عام من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، وواجهت اتهامات كثيرة بأنها خطفت زوج ياسمين، ولكنها تجاهلت هذه الاتهامات، وأكدت أن ياسمين انفصلت عن زوجها منذ فترة، وأن لا مجال لعودتهما مرة ثانية.

ياسمين عبدالعزيز أعلنت عن انفصالها النهائي عن زوجها ووالد أبنائها ياسمين وسيف، وأكدت أن هناك علاقة صداقة بينهما.