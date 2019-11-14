تعليق عن زوجها يستفزها.. ريهام أيمن ترد بقوة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم ابتعادها عن التمثيل، تتواصل الفنانة المصرية ريهام أيمن بشكل مستمر مع جمهورها من خلال حساباتها على مواقع التواصل.

ريهام نشرت صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، من خلال ترويجها لمنتج، وتساءل بعض الجمهور من خلال التعليقات عن سبب ابتعادها عن الفن.

الفنانة الشابة لم ترد على تعليقات الجمهور في البداية، حتى قالت متابعة إنها ابتعدت عن التمثيل بأمز زوجها الفنان شريف رمزي، وأنه قال إنه يخشى على زوجته من هذا الوسط الفاسد.

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ريهام أيمن ردت على هذا التعليق باختصار وقالت: «كلام غير صحيح تماما»، وسألها الجمهور عن سبب اختفائها، ولكنها لم تكشف التفاصيل.

يشار إلى أن ريهام أيمن ابتعدت عن الوسط الفني، تزوجت من الممثل شريف رمزى عام 2015، ورزقت ‏منه بطفلين هما رمزي وليليا.

يذكر أن أخر عمل فني لريهام أيمن كان من خلال مشاركتها في مسلسل “العراف” للزعيم عادل إمام مع ‏شريف رمزي، حسين فهمي، طلعت زكريا، نهال عنبر، حسن كامي، رشا مهدي، شيرين، ومجموعة كبيرة ‏من النجوم والمسلسل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.‏

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