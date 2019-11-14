صديق هيثم زكي: الفنان كان يعاني نوبات إعياء شديدة وكان يفكر في الإقامة بلندن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف أيمن أحمد، صديق الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، عن علاقة الفنان الراحل بأخيه من أمه “رامي عز الدين بركات”.

صديق هيثم قال خلال لقائه في برنامج et” بالعربي”: “هيثم كان على اتصال دائم بشقيقه ويقولي أنا عايزاك تقعد معه، لأنه حد جميل”.

وكشف أيمن أن صديقه الراحل هيثم أحمد زكي،كان قد أبدى رغبة أمامه أنه يريد الانتقال للعيش مع شقيقه في لندن.

وأكد أن خطيبته إنجي سلامة، طيبة جدًا ووقفت إلى جانبه في رحلة مرضة وأن سبب تأخير زواجهما هو رغبته في أن يتعافى من مرضه قبل ان يتزوج حتى لا يظلمها معه.

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وكشف أن هيثم كان يتعرض لنوبات إغماء متعددة وكان وقتها يعطيه بعض العصير فيقوم بعدها جيدًا جدًا، لأنه كان ينسى الطعام، وذلك رغم التمارين الرياضية القاسية التي كان يؤديها ومن الممكن أن يتناول وجبة واحدة يوميًا، كما كان يعاني من قلة النوم وهذا تم علاجه في الفترة الأخيرة.

وكشف أنه صديق لهيثم منذ ثماني سنوات، وأنه كان يبات معه في منزله أغلب الأوقات، ولكان لحدوث وفاة لديه اضطر لتركه يوم وفاته، موضحًا هيثم رن عليً مرتين أخر يوم له، وخطيبته أربع مرات، ولسبب حالة الوفاة لم استطع الرد عليه، وبعدها خطيبته قالت لي: “ولا يهمك يا أيمن كان هيكلمك يقولك الحقني”.

وكشف مدربه الخاص في الجيم، أن هيثم كان يعاني بعض مشاكل في الغدة والتي تسببت في زيادة وزنه وكان يعمل على إنقاص وزنه.

يذكر أن هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر، عن عمر يناهز الـ 35 عامًا بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وتسببت وفاته في صدمة كبيرة لنجوم الوسط الفني والشارع المصري.