أصالة تسحر عيون محبيها بإطلالتها في مهرجان الموسيقى العربية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة السورية أصالة، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

أصالة، أطلت خلال الحفل بفستان أزرق، وزاد من جمالها وأناقتها تسريحة شعرها وماكياجها الهادئ.

وعبر أحد من جمهور حفل أصالة عن إعجابه بها بمهرحان الموسيقي العربية، قائلًا: “أحلى صولا في الدنيا”، لترد عليه قائلة: “حبيبي مفيش غير صولا واحدة بس”.

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أصالة افتتحت الحفل بأغنية “صندوق صغير”، كلمات فادى أحمد رفاعي وألحان دانة الفردان، وقالت إنها مرعوبة، وإن أول أغنية تقدمها على المسرح دائما كأنها أول مرة تغنيها لأنها تخاف أن تقل بنظر محبيها، لذلك تكون مرتبكة، وطلبت من الجمهور مساعدتها، قائلة: “علشان ننبسط كلنا”.

كما قدمت أغنية “بعدك عني”، كلمات أحمد شتا، وألحان زياد الطويل، وأغنية “مبقاش سر” كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، و”الحقيقة”، كلمات بهاء الدين محمد وألحان وليد سعد، و”بناء على رغباتك” كلمات أحمد على موسى، وألحان تامر على، و”أنا حبك” كلمات عبدالحميد الحباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، و”حاجة متخصكش”، كلمات ناصر الجيل، وألحان آدم حسين .