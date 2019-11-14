ماجدة الرومي توجه رسالة إلى محمد بن راشد: أشكركم باسم الإنسان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي حفل تحدي القراءة العربي، وحركت مشاعر الحضور بكلماتها العذبة.

وخلال الحفل وجهت "الرومي" رسالة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برسالة قالت فيها: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أنتم تحتضنون أولادنا القادمين من شتى أنحاء الوطن العربي، وتضمون مستقبلهم إلى قلبكم، وتمدون أيديكم لتعمروا وتبنوا في وقت نرى فيه مئات الأيادي في الوطن العربي تسعى للتدمير والهدم".

وتابعت: "لا استطيع عدم التأثر والتوقف عن التعبير لكم عن تقديري واحترامي، واسمحولي لي أن أشكركم باسم الإنسان، واسم إخوتنا وأهالينا القادمين من كل العالم العربي والذين يعيشون في الإمارات وكأنهم في أوطانهم".

وتمنت للإمارات العربية المتحدة دوام عزها وعز شعبها وكل من يعمل فيها على دوام التقدم والازدهار، واصفةً واقعها بالحاضر المتقدم على المستقبل بـ100 عام.