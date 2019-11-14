بعد 15 عاما من الغياب.. تلميحات بعودة "الأصدقاء"

على مدار أسابيع، تلاعب أبطال مسلسل Friends "فريندز" بمشاعر عشاق مسلسل "السيت كوم"، إذ حمسوا الجمهور لانتظار مفاجأة قريبة تجمع أبطال العمل الكوميدي من جديد، بعد حوالي 15 عامًا مرت على طرح آخر مواسم المسلسل.

ونشرت الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون الشهيرة بـ "رايتشل"، الشهر الماضي أول صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام"، تجمع أبطال العمل الـ 6، وهم: ليزا كوردو "فيبي"، ماثيو بيري "تشاندلر"، كورتني كوكس "مونيكا"، مات لوبلان "جوي"، وديفيد شويمر "روس"، وقد رافقت الصورة بتعليق: "نحن أصدقاء أيضًا على إنستجرام".

بدورها، حذت كورتنكي كوكس بصديقتها وزميلتها "أنيستون" لتنشر عبر حسابها الشخصي على أنستقرام صورة تجمعها بـ "بيري"، لتأجج من حماس الجمهور الذي ينتظر لقاء يعيد شمل الأصدقاء من جديد.

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وفقًا لموقع "هوليوود ريبورتر" الأمريكي، بات لم شمل "الأصدقاء" مسألة وقت، إذ بدأ طاقم عمل المسلسل تعاونهم مع شبكة HBO ماكس، تمهيدًا لظهورهم في عمل قادم يجمعهم من جديد.

أوضح الموقع، أن هناك مباحاثات لضم مؤلفي "فريندز" ديفيد كرين ومارتا كوفمان، لطاقم العمل القادم، إلا أن تفاصيل العمل القادم ذاته وعما يدور مازالت طي الكتمان.

يتوقع البعض أن لقاء لم الشمل، سيتضمن تفاصيل عن حياة "الأصدقاء" بعد انتهاء المسلسل، كواليس صنع "سيت كوم" الأشهر في العالم، وربما حتى يتضمن قصص تٌحكى لأول مرة عن المسلسل، لكن حتى الآن يظل الأمر محل مباحثات دون تأكيد رسمي من الأطراف المعنية.

"أنيستون" التي ظهرت في لقاء تلفزيوني مع المذيعة إيلين ديجينريس، أكدت أنه لا توجد نية لإعادة إنتاج مسلسل "فريندز" من جديد، إلا أن احتمالية اجتماعهم لتقديم شيء جديد تظل مطروحة، بقولها: "لا زلنا لا نعرف ما هو الشيء الذي سنجتمع عليه، إلا أننا نحاول بجدية لصنع شيء ما".

من جانبها رأت مؤلفة "فريندز"، مارتا كوفمان، أن لم الشمل قد يتسبب في إحباط المشاهدين، لسببين: أولًا أن المسلسل حقق وما زال يحقق نجاحًا كبيرًا وبالتالي لا يوجد داعي لإعادة إنتاجه، وثانيًا أن سحر المسلسل ارتبط بفترة معينة في حياة الأصدقاء والآن انتهى السحر بانتهاء هذه الفترة.

