القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المطرب المصري رامي جمال، الأربعاء، تدشين حملة للتوعية بمرض البهاق، وذلك بعد أيام من إعلان إصابته بالمرض.

وطالب جمال (35 عاماً) عبر حسابه على "أنستقرام" كل من يتعرَّض للإيذاء أو التنّمر بسبب إصابته بمرض البهاق بالتواصل معه. ودعا صاحب أغنية "اوعديني" إلى التعريف بأنَّ المرض غير معدٍ وأنَّه عبارة عن نقص في الخلايا الصبغية وهو مرض مناعي. ولاقى إعلان رامي جمال إصابته بمرض البهاق دعماً كبيراً من زملائه الفنانين الذين طالبوه بالاستمرار في مسيرته بعدما ألمح إلى نيته اعتزال الغناء.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بالمرض.. رامي جمال يدشن حملة للتوعية بـ"البهاق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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