هل منعَ حسام حبيب زوجته شيرين عبدالوهاب من المشاركة في فيلم جديد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف المنتج المصري وليد منصور، عن حقيقة رفض حسام حبيب زوج المطربة شيرين عبد الوهاب، مشاركتها في فيلم جديد والذي من المقرّر البدء في تصويره بداية العام الجديد.

وقال وليد منصور في تصريحات تليفزيونية، إن الفنان حسام حبيب ظُلم في الكثير من الأمور التي تتعلّق بزوجته شيرين، موضحًا أنه مجرد رأي استشاري تلجأ إليه شيرين في حالة ترددها في قبول عمل فني من عدمه، لافتًا إلى أنه يساندها في اختيار أفضل الأعمال والأغاني لها.

وكانت إشاعة قد تردّدت مؤخرًا في الوسط الفني عن رفض حسام حبيب زوج الفنانة شيرين، مشاركتها في فيلم استعراضي بسبب فشلها في فيلم ميدو مشاكل، وهذا ما نفاه المنتج وليد منصور.

ودائمًا ما تلاحق الشائعات الفنانين، وكان آخرها شائعة حملها، وسفرهما إلى أمريكا لاستقبال مولودهما الأول، والتي نفتها شيرين، مؤكدةً أنها كانت في لندن كإجازة فقط.

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جديرٌ بالذكر أن فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد يُعد ثاني تجاربها السينمائية، حيث شاركت في بطولة "ميدو مشاكل" في بداية مشوارها الفني منذ 16 عامًا مع النجم أحمد حلمي ورامز جلال ونشوى مصطفى وانتقدها الجمهور بشدة ووصفها البعض بالفاشلة سينمائيًا على الرغم من تقديمها مسلسل "طريقي"، والذي عُرض في رمضان 2017، وأشاد البعض بأدائها الفني خلاله.

يُذكر أن ألبوم "نساي"، هو آخر ألبومات الفنانة شيرين، الذي طرحته أواخر العام الماضي، وضمّ 12 أغنية أبرزها "لواني"، "حبه جنة"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، وغيرهم.

وحقّقت أغنية شيرين عبد الوهاب "الحب خدعة"، نسبة مشاهدة عالية، وهي من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد، وهندسة صوتية محمد فتحي، مكس وماستر م. أمير محروس.

على الجانب الآخر، انتهى المنتج وليد منصور من تصوير فيلمه الثالث مع النجم تامر حسني "الفلوس" والمقرّر طرحه عام 2020 عقب نجاح تجربته الأخيرة "كازابلانكا"، الذي حصد المركز الأول في موسمه من حيث الإيرادات وأشاد به صنّاع السينما المصرية والعربية، بالإضافة إلى تصدر فيلمه "البدلة" لتامر حسني وأكرم حسني أعلى إيرادات لفيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية والعربية ونجاحه بشكل أجمع عليه عدد كبير من النقاد.