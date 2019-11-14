شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يهدى الراحل هيثم أحمد زكى أغنية "عايش وحدك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى النجم مدحت صالح أغنية "عايش وحدك" إحدى أغنيات ألبومه الأخير "بنت القلب"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان بهاء عبد الواحد.

ونشر مدحت صالح فيديو للأغنية مع لقطات للنجم هيثم أحمد زكى، وصور وفيديو قديم للراحل يقول فيه: "لما البنى آدم بيكون لواحده تماما أكيد ده بيبقى صعب عليه" .

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وتقول كلمات الأغنية: "عايش لوحدك فى الحياة ولا حد يتكلم معاك ولا حد تتكلم معاه.. إحساس غريب إنك تكون عايش لوحدك فى الحياة.. ولا حد يتكلم معاك ولا حد تتكلم معاه.. لما الظروف تفرض عليك تحكى بعينيك لعينيك حكاية تفرح وبتحس بونس لو شوفت صورتك فى المراية أجمل مكان مهما يكون أجمل مكان مهما يكون بتمل من صمت السكون".

من ناحية أخرى، تقرر تأجيل حفل تأبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكى ليقام السبت 23 نوفمبر الجارى بدلا من يوم الأحد 17 نوفمبر، وذلك بناء على رغبة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التى طلبت حضور التأبين بقصر السينما.

وأذيع خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكى فى الساعات الأولى من صباح الخميس الماضى، داخل فيلته، قبل ورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من خطيبة الراحل بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.