هكذا دعم تامر حسني رامي جمال في أزمته الصحية

تامر حسني للفنان رامي جمال: مفيش حاجة هتعطلك عن نجاحك

حرص الفنان تامر حسني على دعم الفنان رامي جمال في أزمته الصحية التي أعلن عنها لجمهوره خلال الأيام الماضية عبر حسابه الرسمي إنستقرام، وشارك تامر حسني جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهر من خلالها بجانب رامي جمال، ووجه له من خلال تعليقه رسالة قال من خلالها: «إلى الفنان الكبير والصديق الحقيقي والمحترم رامي جمال، يا حبيبي إنت فنان كبير ومحبوب وليك قيمتك، وكل الناس بتحبك، ومفيش حاجة هتعطلك عن نجاحك، وتعبك دا لا هو مؤذي ولا مُعدي، وكل الناس جواها تعب، منه اللي ظاهر ومنه اللي مش ظاهر».

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وتابع: «حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجة معينة، المهم إننا نبص ونتعلم من اللي ظروفهم أصعب مننا، ورغم كدا عندهم صبر وبينجحوا في الاختبار وبيقولوا الحمد لله، ومكملين وعندهم إرادة، وبينجحوا أكتر من الأول».

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تامر حسني لرامي جمال أنا واثق إنك هتقوم وتكمل

وأنهى تعليقه قائلاً: «لازم تكمل نجاح يا رامي، وشيل أي هلاوس من دماغك، وإوعى تخبي نفسك.. اللي بيحبك بيحبك لشخصك وفنك، صدقني دي حاجة عادية يا رامي، والله ملهاش أي تأثير لا عليك ولا على جمهورك.. بالعكس بقى إنت أكيد شايف الناس كلها طيبين إزاي ونفسهم يفرحوك، وبعدين افتكر إن مايكل جاكسون جاله نفس اللي جالك وبقى أسطورة مبتتكررش خالص، وانت فنان وعارف، أنا واثق إنك مؤمن وبتحمد ربنا، وهتقوم وهتكمل، وهفكرك قدام كل الناس اللي شايفة كلامي إنك هتنجح أكتر وأكتر، وربنا هيكرمك أجمل كرم، وهتشوف قريب، بحبك يا رامي».

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