نوبة بكاء لسالي فؤاد على الهواء بعد رحيل هيثم أحمد زكي

دخلت خبيرة التغذية والإعلامية سالي فؤاد في نوبة بكاء شديدة، خلال إحدى حلقات برنامجها «سفرة سالي»، وذلك عندما تحدثت عن شقيقتها، وحالة الوحدة التي كان يعيشها الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وقالت سالي إن الوحدة التي عاشها الفنان هيثم أحمد زكي قبل رحيله، تعتبر درساً كبيراً من الله لنا جميعاً، وإن الحياة ممتلئة بالأشخاص الذين يعانون من الوحدة، سواء كانوا صغاراً أو كباراً، وأكدت أن هيثم تحدث كثيراً عن معانته مع الوحدة في العديد من البرامج التلفزيونية، ولم يهتم بتصريحاته أي شخص.



الأشقاء نعمة يجب المحافظة عليها

وأشارت إلى أن الدين الإسلامي حثّ المسلمين على صلة الرحم، وأكدت أنه يجب تعويض الكثيرين عن حالة الوحدة التي يعيشونها، موضحة أن الأنانية أصبحت تتملك الكثيرين من الأهالي الذين يقومون بتحديد النسل بشكل صعب للغاية؛ من خلال إنجاب طفل واحد، ويظل وحيداً طوال حياته، ويعتقدون أنهم بهذا الأمر سيستطيعون تربية طفلهم بشكل أفضل.

موضحة أن وجود الأشقاء في حياة بعضهم يعوضهم الكثير بعد رحيل الأب والأم، خاصة بعد تراجع الكثيرين من الرجال والسيدات عن الزواج وانفصال الكثيرين من المتزوجين أيضاً.

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وأكدت سالي فؤاد أن شقيقتها في غرفة العمليات، وستتوجه لها بعد إذاعة حلقة برنامجها، وطالبت محبيها ومتابعيها أن يدعوا لشقيقتها.



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