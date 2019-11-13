منة فضالي تتعرض لحادث سير فجر اليوم

تعرضت الفنانة منة فضالى لحادث سير فجر اليوم، حيث كتبت عبر صفحتها على «فيس بوك» عبارة موجزة، وهي: «حادثة.. الحمد لله»، ولم تكشف عن أي تفاصيل.

ويبدو أن الحادث الذي تعرضت له منة ليس خطيراً، خاصة أنها توجد بمنزلها بمنطقة حدائق الأهرام بالقاهرة، كما أكد أحد الأصدقاء المقربين منها أنها بخير، ولم تتعرض لأي إصابات.

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كانت منة فضالى نشرت مؤخراً صورة لها، وعلقت عليها برسالة غامضة قائلة: «ذات يوم سأقرر فراق البعض ومحو البعض.. لن أواجه أحداً بأخطائه، ولن أعاتب أحداً على تقصيره؛ فالجميع يدرك ما يفعله جيداً حتى إن ادَّعى التودّد».

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وعلى جانب آخر تشارك منة فضالي حالياً في بطولة فيلم «ماكو» من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته: بسمة، وناهد السباعي، والممثل التركي مراد يلدريم، ونيقولا معوض.

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«ماكو» هو أول فيلم مصري يدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكانٍ مملوء بالذكريات.

