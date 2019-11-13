هنَّأ الفنان محمد أسامة، الشهير بـ«أوس أوس»، نجم مسرح مصر، زوجته بعيد ميلادها؛ وذلك عبر حسابه على «إنستجرام». ونشر «أوس أوس»، مجموعة من الصور، وعلّق عليها: «العالم لا يعني شيئاً بدونها، فهي ليست فقط زوجتي هي ابنتي، أمي، حبيبتي، رفيقتي، هي كل شيء.. عيد ميلاد سعيد لأجمل فتاة لطيفة، رائعة، لم أرها أبداً.. أحبك حبيبتي أكثر مما تتخيل». اقرئي ايضا : فؤاد عبدالواحد يكشف تعاونه مع أشعار بدر بن عبدالمحسن وألحان ياسر بو علي ويستعد «أوس أوس» لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة»، والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني. Advertisements مسلسل «روحين في زكيبة» من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح. وكان من المقرّر تقديم المسلسل في رمضان الماضي، لكن تم تأجيله، وعاد الفريق للعمل من جديد؛ لعرضه في أقرب موسم تلفزيوني. اقرئي ايضا : شقيق هيثم أحمد زكي يكشف مفاجأة عنه.. فما هي؟ يذكر أن آخر أعمال «أوس أوس» مسلسل بعنوان «هوجان»، تم عرضه في رمضان 2019، بمشاركة الفنان محمد إمام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم مسرح مصر يشعل "إنستجرام" بصورة مع زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.