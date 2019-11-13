شقيق هيثم احمد زكي يكشف مفاجأة عنه.. فما هي؟

رامي عز الدين: عرفت خبر وفاة شقيقي من والدي

كشف رامي عز الدين بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، عن أن الفنان هيثم أحمد زكي أخبره منذ 3 أشهر أنه يريد السفر إلى العاصمة البريطانية لندن بعد زواجه واستقراره هناك والعمل معه، والابتعاد عن الساحة الفنية تماماً، حيث كانت تربطهما علاقة قوية، وأن مشاعرهما تجاه بعضهما لم تتغير أبداً.

وأضاف رامي أنه علم بخبر وفاة شقيقه من والده، ولم يصدق ما تردد تماماً، واعتقد أن الأمر شائعة سخيفة من الشائعات التي تُطلق على أهل الفن والمشاهير، ولكن بعدما تأكد من صحة الخبر دخل في حالة حزن شديدة، موضحاً أن هيثم كان يكبره بـ6 سنوات، وعاشا معاً حتى أصبح عمر رامي 6 سنوات، وبعدها قرر والده عز الدين بركات أن يأخذه إلى لندن؛ ليعيش هناك، وذلك بعد وفاة والدتهما هالة فؤاد، وانتقل هيثم بعدها للعيش مع والده هيثم أحمد زكي.

حضور كبير من نجوم الفن في عزاء هيثم زكي

وأشار إلى أن نجوم الفن الشباب الذين حرصوا على حضور العزاء، مثل محمد إمام وعمر متولي وخالد سرحان، كانوا في غاية الحزن، وأعربوا عن ندمهم الشديد من عدم التقرب منه في حياته بالقدر الكبير، وأنه شعر بكم الحب الشديد الذي يحملونه لهيثم، وأكد أن شقيقه لم يعانِ من أي أزمة صحية.

وأنهى رامي حديثه معلناً عن توصيات والدتهما الفنانة هالة فؤاد لهما بأن يعتنيا ببعضهما ويظلا بجانب بعضهما.



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