أحدث ظهور لنادية لطفي مع هذا النجم

شاركت الفنانة نادية لطفي جمهورها ومحبيها؛ عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بصورة؛ ظهرت من خلالها بجانب الفنان سمير صبري، في زيارة لها بالمستشفى الذي تقيم به.

وعلّقت نادية لطفي على الصورة وقالت: «الزميل الصديق الوفي الجميل الحلو في زيارتي اليوم، وأُعلن أنني شفيت بلقائه».

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وحرصت الفنانة نادية لطفي على طمأنة جمهورها ومحبيها عن حالتها الصحية، التي تردد أنها تدهورت خلال الفترات الماضية، بعد أن أجرت إحدى العمليات، وقالت في إحدى المداخلات الهاتفية، بأحد البرامج التلفزيونية، إن حالتها الصحية مستقرة تماماً، بعد أن أجرت الجراحة، التي استمرت ما يقرب من 3 ساعات.



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نادية لطفي معجبة بمتابعيها ومحبيها

وأعربت الفنانة نادية لطفي عن سعادتها البالغة بمتابعة محبيها والسؤال عن حالتها الصحية من فترة لأخرى، وأكدت أنها مازالت تقيم بالمستشفى الذي توجد به؛ لمتابعة حالتها الصحية بشكل مستمر، ولحين استقرار حالتها الصحية وعودتها لمنزلها مرة أخرى.

وقالت الفنانة نادية لطفي إنها تتمنى أن تُجري كل يوم عملية جراحية؛ حتى تعرف مقدار حب الجمهور و«غلاوتها» عندهم، وأشارت إلى أن موعد عودتها للمنزل لم يتحدد بعد، خاصة أنها بالمستشفى تلقى متابعة جيدة لحالتها الصحية باستمرار.

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يشار إلى أن الفنانة نادية لطفي ظهرت مؤخراً في زيارة من الفنانات دلال عبدالعزيز، رجاء الجداوي، ودنيا وإيمي سمير غانم لها بالمستشفى؛ للاطمئنان على حالتها الصحية.