فؤاد عبد الواحد يكشف تعاونه مع أشعار بدر بن عبد المحسن وألحان ياسر بو علي

فؤاد عبدالواحد يلتقي بعبادي الجوهر في الرياض. كشف الفنان فؤاد عبدالواحد عن تعاونه مع الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن عبر أغنية جديدة سيقدمها في ألبومه الغنائي المقبل، وأوضح أنها من ألحان الملحن المبدع ياسر بو علي، وأنه وضع صوته عليها وأصبحت جاهزة من تسجيل وتنفيذ ومكساج، لضمها ضمن أغنيات الألبوم الذي بات في مراحله الأخيرة من الإعداد والإنتاج من جميع الجهات. اقرئي ايضا : شقيق هيثم أحمد زكي يكشف مفاجأة عنه.. فما هي؟ Advertisements فؤاد عبدالواحد يقدم حفلاً غنائياً بالرياض هذا الأسبوع ويعمل فؤاد عبدالواحد منذ مدة طويلة على تجهيز أغنيات الألبوم الجديد الذي سيضم مجموعة كبيرة من أهم الأسماء على المستوى الشعري والتلحيني والتوزيع الموسيقي، موضحاً أنه يتعاون مع الملحن ياسر بو علي عبر عدد كبير من الأغنيات، مؤكداً سعادته بتكرار وتجديد التعاون معه في الألبوم بعد مجموعة من الأغنيات المنفردة. اقرئي ايضا : نجم مسرح مصر يشعل «إنستجرام» بصورة مع زوجته ومن جهة أخرى، يستعد فؤاد عبدالواحد لإحياء حفل جماهيري في مدينة الرياض، يجتمع بها مع الفنانين عبادي الجوهر والفنانة أسما لمنور ضمن حفلات موسم الرياض، يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مركز الملك فهد الثقافي، من تنظيم روتانا وتحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة للترفيه، والمنقولة على الهواء مباشرة عبر شاشات قنوات روتانا.

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