فنانون عانوا من الفقر في فترة شبابهم

عمرو سعد: كنت أعمل منذ المرحلة الابتدائية

يبدو أن حديث نجوم الفن عن فترة الفقر التي مروا بها قبل النجاح والشهرة، من أكثر الأشياء التي تلفت نظر محبيهم لهم، ودائماً ما يبحثون، وقد استعاد الفنان محمد رمضان ذكرياته مع الفقر، ونشر صورة له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل وعلق عليها قائلاً: «وأنا رايح المدرسة زمان في الثانوية العامة، كنت بقف نفس الوقفة مستني أنط في الأتوبيس وهو بيجري، لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي، والنهارده واقف مستني الرولز رويس، لكن مهموم ومش بضحك زي زمان، بصراحة لو خيروني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعاً)، ربنا يديمها نعمة».

وهناك الكثيرون من نجوم الفن ممن عانوا من الفقر قبل تحقيقهم النجاح والشهرة، ومن بين هؤلاء النجوم: الفنان عمرو سعد، الذي أعلن في عدد من لقاءاته الفنية، أنه كان يعمل خلال فترة دراسته في الابتدائية على عربة فول، وعندما التحق بالجامعة عمل شيالاً للخشب في أحد المشاريع الكبرى لشركة المقاولون العرب، وتباهى بهذه الفترة، وأكد أنه كان يفضل العمل بشكل كبير خلال هذه المرحلة.

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وأيضاً المطربة شيرين عبدالوهاب، التي أكدت أنها كانت تنتمي لعائلة ميسورة الحال في أحد الأحياء الفقيرة بالقاهرة.

تامر حسني يحكي عن ظروفه الصعبة قبل الشهرة

وكان للفنان تامر حسني مواقف كثيرة مع الفقر والظروف المادية الصعبة التي عاشها قبل النجاح والشهرة؛ حيث أكد في أحد لقاءاته الإعلامية أنه عمل في محطة بنزين وأحد المتاجر، وذلك ليستطيع تحمل بعض تكاليف أسرته، بعد أن انفصل والده عن والدته.

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أما الفنان أحمد مكي؛ فقد أعلن خلال برنامج معكم مع مني الشاذلي، عن أنه عانى لفترة طويلة من الفقر بعد أن انفصل والده ووالدته؛ حيث كان يعيش مع والده الذي يحمل الجنسية الجزائرية بمدينة وهران، وبعدها انتقل مع والدته للعيش في أحد الأحياء بمطنقة جيزة.



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