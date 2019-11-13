نجاح كبير لمسلسل “ممالك النار” قبل بدء عرضه!

متابعة بتجــــــــــرد: تخطى الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل “ممالك النار”، الـ12 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة على طرحه.

ونشر الكاتب والمنتج التلفزيوني الإماراتي ياسر حارب، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، تغريدة أعرب من خلالها عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه المسلسل قبل بدء عرضه.

وتوعد ياسر حارب بانطلاقة نارية للمسلسل، حيث كتب في تغريدته: “انتظرونا يوم الأحد القادم .. الشاشة حتولّع”.

يذكر أن مسلسل “ممالك النار” من تأليف الكاتب المصري محمد سليمان عبد الملك وإخراج البريطاني بيتر ويبر، وهو من بطولة عدد من الفنانين العرب، على رأسهم محمود نصر، خالد النبوي، طومان باي، ديمة قندلفت، كندة حنا، رشيد عساف ومنى واصف.

وسيبدأ عرض مسلسل “ممالك النار” يوم الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بحسب ما أعلنت مجموعة “إم بي سي” السعودية.