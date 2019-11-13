خطيبة هيثم أحمد زكي تخرج عن صمتها

خرجت إنجي سلامة خطيبة الممثل المصري الراحل هيثم أحمد زكي عن صمتها للمرة الأولى منذ وفاته.

وغيَّب الموت هيثم أحمد زكي عن عالمنا، الخميس الماضي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز 35 عاماً.

وكتبت سلامة عبر صفحتها على فيسبوك، الأربعاء: "أنا بكتب الكلام ده وأنا مش قادرة أكتب حاجة بس قلت ممكن يكون فيه أي حاجة تفيد أي شخص تكون في ميزان حسنات هيثم وأنا بفكر نفسي قبلكم والله"

وأضافت: "كلنا بيعدّي علينا اختبارات في حياتنا وممكن نحس إنه اختبار كبير أوي وصعب بس ربنا قال (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون)".

وتابعت: "أي ابتلاء انت بتعدي بيه دلوقتي ليه آخر وليه جزاء، وهتشوف جزاء الصبر ده في الدنيا والآخرة، بس خليك راضي بقضاء الله، ربنا قال (سيجعل الله بعد عسر يسراً) ده وعد".

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وواصلت: "يمكن ربنا ميجمعكش باللي بتحبه في الدنيا لحكمة هو يعلمها وهو العليم الحكيم، لكن يجمعنا بيهم في الجنة، في الحياة الحقيقية اللي مفيهاش ولا حزن ولا تعب ولا مرض ولا فراق (ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون)".

واستكملت: "أي حد فقد شخص عزيز، خليك عارف إن مش دي النهاية هو بس انتقل قبلك بشوية لحد ما انت كمان تخلَّص رسالتك في الأرض، ومهما طال الوقت فهو برده قصير في الآخر".

واختتمت تدوينتها قائلة: "أي حد اتغيّر بسبب هيثم أو أثر فيه يا ريت ياخد نية إن أي عمل خير بيعمله أو تغيير يكون في ميزان حسنات هيثم، وادعوا له دايماً ويا رب يجمعنا بكل أحبابنا في الفردوس الأعلى بدون سابقة عذاب ولا عتاب ولا حساب".

هيثم أحمد زكي من مواليد عام 1984، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي (1949 – 2005) من زوجته الفنانة هالة فؤاد (1958 – 1993).

وبدأ هيثم مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده الذي كان بطلاً للفيلم.

وشارك في أعمال فنية عدة، إذ أدى دور البطولة في فيلم "البلياتشو"، إضافة إلى مسلسلات "الجماعة، دوران شبرا، كلبش 2" و"علامة استفهام"، الذي يعد آخر أعماله.



