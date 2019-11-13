زوجة رامي جمال تتخذ قرارًا مُفاجئًا بعد إصابة زوجها بـ"البهاق"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت المطربة ناريمان زوجة الفنان المصري رامي جمال، جمهورها بقرار عودتها للغناء مرة أخرى رغم اعتزالها المهنة منذ زواجها.

وكشفت الفنانة في تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل القرار المفاجئ وسرّ الكشف عنه بعد إعلان زوجها إصابته بمرض "البهاق".

وأوضحت ناريمان أن عودتها ستكون عبر"ديو" يجمعهما قريبًا، قائلةً: رامي حن عليا أخيرا وأخبرني بأني سأكون معه في هذا العمل"، معبرةً عن سعادتها البالغة بهذا القرار، مضيفةً أن "الديو" فكرة زوجها رامي وقرار اختياره لها جاء حينما شعر بأنها تليق على الدور وستكون مناسبةً له.

وعن سرّ تغيير رأي رامي المفاجئ رغم أنه اشترط عليها الاعتزال لإتمام الزواج، قالت ناريمان إن رامي فنان ويعرف أني أشتاق للغناء، وعندما قرّرت الابتعاد عن الفن شعرت بأني قطعت جزءًا من قلبي وألقيته في الشارع.

من جهته، كشف الفنان رامي جمال تفاصيل الأغنية، وقال إن اسمها "نرجع إيه"، واعدًا الجمهور بمفاجآت.

وشغلت أنباء الفنان المصريّ رامي جمال، اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الفني بعدما أعلن عن إصابته بمرض البُهاق، وأنه استسلم للأمر، وفكّر في اعتزال مجال الطّرب والغناء، بسبب المضايقات التي تعرّض لها بسببه.

لكن قراره حظي برفض كبير من نجوم الفنّ والمشاهير الذين تضامنوا مع جمال في محنته من بينهم تامر حسني والفنانة المصريّة زينة، وإليسا وأنغام ونانسي عجرم ومحمد نور وخالد سليم وهند صبري وياسمين عبد العزيز ومصطفى قمر وأصالة وغيرهم الكثير، ليخرج بعدها المطرب المصري ويعلن تراجعه عن قرار اعتزاله الغناء.

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وقال جمال في منشور عبر حسابيه على "تويتر" و"إنستغرام"، إن وقوف الجميع بجانبه جعله يتغلب على الصورة المظلمة التي تمكّنت منه، موضحًا أنه أصبح يرى الابتلاء من وجهة نظر أخرى بعد الدعم الكبير الذي حظي به.

وكشف رامي جمال، عن تحضيره لعدد من الأغاني التي تتحدّث عن مرض البهاق الذي يعاني منه، بالإضافة لعمل حملات توعية وأخرى مساعدة لكل من يعاني من هذا المرض، خلال الفترة المقبلة.

وقال رامي: "تعالو كل يوم نعرف حد معلومة عن مرض البهاق وإنه مش معدي وده بيبقي نقص في الخلايا الصبغية وده مرض مناعي، لو سمحتم لو اترفضت في شغل بسببه ابتعتلي ونعرف الناس اسم المكان اللي مفيهوش إنسانية".

وأضاف الفنان: "لو إنتم إترفضتم من اللي هتتجوزوه إنتم الكسبانين، أنا مش هسكت غير لما أعمل أغاني عن البهاق، وحملات توعية، ومش هسكت غير لما يبقى البهاق علامة من علامات الجمال، إنتم طمعتوني بالتحضر الراقي اللي شفتو منكم وبقت مسؤولية إني أنجح وأبقى صوت لكل اللي إتميزوا به".