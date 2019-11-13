شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: طريقة إقالة شراز العتيري هي عودة لطرق وأساليب ثُرنا عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الممثلة التونسية هند صبرى، أن طريقة إقالة رئيسة المركز القومى للسينما والصورة شراز العتيرى هي عودة للوراء لطرق وأساليب ثُرنا عليها كتوانسة'.

ووفقا لموقع "أرابيسك" التونسى، أضافت هند صبري فى تدوينة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أنها كمواطنة وإمرأة وفنانة تونسية ترفض اقالة شيراز العتيري بدون أسباب وجيهة.

وتساءلت النجمة التونسية "لماذا تمت إقالتها؟ رغم إشادة الجميع بكفاءتها وتفانيها؟ من حقنا أن نعرف الأسباب".

يذكر ان قرار اقالة شيراز العتيري المديرة العامة للمركز الوطني للسينما والصورة أثار جدلا كبيرا في الوسط السينمائي و الثقافي لما عرفت به شيراز التي يشهدون الكثير بكفاءتها .