جملة من سطرين.. سامح حسين يكشف عن أول دور فى بدايته "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان سامح حسين فى فيديو نشره عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، أول دور له على خشبة مسرح كلية الحقوق فى بداياته، من مسرحية "الحياة المديدة أوزوالد"، وكان الدور عبارة عن جملة من سطرين من نص المسرحية . Advertisements واستشهد سامح حسين بأبيات شعرية من مسرحية المتفائل للشاعر طارق على: "الرحلة مهما تطول عليك خليك مكمل سكتك.. طول ما الهدف قدام عنيك عمر الظروف ما هتحبطك". واختتمت مسرحية "المتفائل" عروضها على المسرح القومى بالقاهرة عقب تقديم 75 ليلة عرض مسرحية، رفعت جميعها بلا استثناء لافتة "كامل العدد" ، فوصل عدد الحضور بالعرض إلى 35 ألف متفرج، حيث تسبب الإقبال الجماهيرى الكبيرعلى العرض فى مد العرض لثلاث مرات متتالية، ويستعد العرض حاليا لجولته ضمن محافظات الوجه البحرى والصعيد، فمن المقرر يتوجه فريق المسرحية إلى الاسكندرية خلال شهر ديسمبر المقبل، وبعدها لمحافظة طنطا ، ثم محافظتى قنا وأسوان، ليعود العرض مرة أخرى لمحافظة القاهرة بناء على طلب الجمهور .

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