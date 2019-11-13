قريبا.. "حريم النار" جديد مسرح الطليعة

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العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها.
"حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى اسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.
حريم النار (1)
حريم النار (2)
حريم النار (3)
حريم النار (4)
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