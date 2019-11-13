شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. "حريم النار" جديد مسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح ان الفرقة تجري حاليا بروفات العرض المسرحي الجديد " حريم النار" من تأليف شاذلي فرح ومن إخراج محمد مكي، والمنتظر إفتتاحه أواخر شهر نوفمبر الجاري على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة.

العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها.

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"حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى اسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.