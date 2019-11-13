شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الدكتور إبراهيم الفوى من مسجد عمر مكرم غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مهندس الإضاءة الدكتور إبراهيم الفوى، حيث يقام العزاء غدا الخميس بمسجد عمر مكرم.

وكان البيت الفنى للمسرح برئاسة إسماعيل مختار، وجميع العاملين به قد نعوا ببالغ الحزن والأسى المخرج والأكاديمى ومصمم السينوجرافيا الكبير الدكتور إبراهيم الفوى، الذى وافته المنية اليوم.

كما نعى خريجى قسم علوم المسرح بكلية الأداب جامعة حلوان،الأكاديمى والفنان الكبير داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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وذكر البيان أن الفنان رحل بعد حياة حافلة بالعروض المسرحية المميزة والتجارب النوعية، التى أثرت مكتبة المسرح بالعديد والعديد من الإبداعات، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

الفنان الراحل له أعمال مسرحية، منها "الزعيم"، "اهتزاز"، "كعب عالى"، "دستور ياسيادنا"، وغيرها من الأعمال.